مركز الإعلام الرقمي يدعو لتعميم تجربة الدفع الإلكتروني في العراق

شفق نيوز/ شدد مركز الإعلام الرقمي، يوم الجمعة، على ضرورة تعميم تجربة الدفع الالكتروني في العراق بما يسمح للمواطنين بإجراء عمليات الشراء بشكل آمن وسريع، وكذلك يحد من انتقال فيروس كورونا عبر العملات الورقية، فضلا عن الفوائد المتحققة للمصارف العراقية.

واشاد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ بوجود العديد من نقاط البيع في المجمعات التجارية التي دعمت ميزة الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الدفع الإلكترونية، داعياً الى دعم المزيد من تطبيقات الدفع مثل Apple Pay وخدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها شركات الاتصال العاملة في العراق.

ولفت المركز إلى أن تعميم تجربة الدفع الالكتروني يشجع المواطنين على توطين رواتبهم في المصارف وصرف ما يحتاجونه فقط عبر آلية الدفع الالكتروني، وبالتالي توفير السيولة المالية للمصارف الداعمة لانظمة الدفع الالكتروني.

وأشار المركز الى اهمية تفعيل انظمة الدفع الالكتروني في الحد من الفساد والقضاء على الانشطة الاقتصادية غير الرسمية وبالتالي دخول الافراد ضمن الانظمة المرخصة العاملة في البلد، فضلا عن أهميته في رفع معدلات الاستثمار في البلد وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد المركز أن انظمة الدفع الالكتروني في العراق لا زالت بحاجة لدعم وتقنين اكثر والحد من فوضى الفوائد المفروضة على الأفراد والتي قد تصل الى أضعاف ما يفرض في البلدان المجاورة، كما ينبغي إلزام المصارف بزيادة اعداد اجهزة الصراف الآلي واجهزة الدفع بصورة تتناسب مع الكثافة السكانية.