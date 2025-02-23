مركز البصرة بلا ماء.. والدائرة المختصة: نعمل على إصلاح الخلل

شفق نيوز/ ناشد عدد من المواطنين في محافظة البصرة، يوم الأحد، لإيجاد حل عاجل لانقطاع المياه في مناطق المركز منذ يومين، فيما أكدت مديرية الماء أنها تعمل على إصلاح الأنبوب الرئيس لنقل الماء.

وقال الأهالي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "مناطق حي الحسين والجمعيات والكفاءات والقبلة وحي طارق والمطيحة وحي بغداد وغيرها ضمن حدود مركز المحافظة، تعاني منذ يومين من انقطاع المياه وسط معاناة الأهالي".

وردا على هذا الأمر، قال مدير عام مديرية ماء البصرة، نزار ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب انقطاع المياه تعود لكسر في الأنبوب الممتد بشارع محمد القاسم بسبب أعمال المشاريع".

وأضاف أن "هذا الأنبوب هو الناقل الرئيس للمياه لمناطق المركز، وكوادرنا استمرت بالعمل على إصلاحه حتى ساعات متقدمة من فجر اليوم، وتمت إعادة ضخ ماء الإسالة إلى أغلب المناطق".

وتعاني مناطق محافظة البصرة جنوبي العراق، التي تعتمد على مياه شط العرب، من ملوحة المياه وتلوثها و عدم صلاحيتها للاستخدام البشري وفق متخصصين ومراقبين، رغم إنشاء محطات تحلية الماء في قضاء أبي الخصيب، وهو أكبر أقضية المحافظة.