انقلاب مركبتين واشتعال النيران بإحداها تخلفان ضحايا بينهم ضابط جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مرور محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث انقلاب مروع على طريق عمارة بصرة (العزير) ما اسفر عن مصرع سائقها.

وبينت دائرة مرور المحافظة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مركبة من نوع باجيرو خصوصي بسبب انفجار الإطار الأمامي، موضحة أن الحادث أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، وانحرافها عن مسارها لتصطدم بعمود كهرباء وتنقلب وتحترق بالكامل.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن وفاة السائق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة، مشددة على سائقي المركبات بضرورة الانتباه والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية.

وفي حادث مأساوي آخر، لقي ضابط شرطة برتبة رائد حتفه، بعد أن انقلبت عجلته على الطريق السريع بالقرب من منطقة السادة الداود ضمن محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع أثناء نزوله من دوامه، مما أدى إلى وفاته على الفور.