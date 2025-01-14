مرضى الكلى في كركوك خائفون من 30 مصاباً بالإيدز نقلوا لمركز علاجهم

شفق نيوز/ أعلن ممثل مرضى الكلى في محافظة كركوك جبار العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف من نقل مرضى مصابين بالإيدز والفايروسات من مركز لغسيل الكلى من مستشفى كركوك إلى المركز الرئيسي بعد نقص في المواد الخاصة بالمركز.

وقال ممثل المرضى جبار العبيدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مرضى غسيل الكلى في كركوك يصل عددهم الى 480 مصاباً والجميع ملتزمون بمراجعة مركز الأمل الصحي في غرناطة التابع لدائرة صحة كركوك، ويقدمون الخدمات للمراجعين ولكننا تلقينا معلومات عن قيام دائرة صحة كركوك بنقل 30 مريضاً بالإيدز الى المركز الذي نحن نتلقى العلاج فيه لغرض معالجة مرضى الفيروسات في مركزنا (الأمل الصحي لغسل الكلى في غرناطة)".

وأضاف أن "مرضى غسيل الكلى في كركوك والبالغ عددنا 480 مريضاً، نظمنا تظاهرة اليوم أمام دائرة صحة كركوك لرفع صوتنا بعدم الموافقة على نقل المرضى المصابين بالإيدز والفيروسات من مستشفى كركوك إلى مركز الأمل لغسل الكلى، تخوفا من اصابتنا المرضى بتلك الفيروسات لان المركز سيكون مفتوح لهم للعلاج وغسل كليتهم وهذا يعني انتشار الفيروسات".

وتابع أن "توقف مركز مستشفى كركوك لغسيل الكلى المخصص للمصابين بالإيدز والفيروسات توقف العمل به بسبب نقص في شراء فلاتر أجهزة غسل الكلى لأن الشركة التي تجهز المستشفى توقف الدعم لها بسبب نقص الاموال وقامت صحة كركوك بنقلهم الى مركز الامل وهذا المرض خطير على صحة بقية المرضى".

وفي السياق أكد معاون مدير دائرة صحة كركوك زياد خلف في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الأمور تنظيمية وتهدف لاستمرار تقديم الخدمات الطبية، وتقرر إحالة مرضى الفشل الكلوي في مستشفى كركوك التعليمي الى مركز الامل 1 في حي غرناطة وبشكل مؤقت وأن المركز كان مخصصاً للمصابين بالإيدز والفايروسات ولكونه بداية عام وعدم وجود تخصيصات مالية جديدة توقف العمل في المركز لفترة قصيرة".

وأكد أن "مركز الأمل لغسيل الكلى التابع لصحة كركوك حيث سيتم عزل جهاز او جهازين عن المركز لغرض تخصيصه للمصابين بالفيروسات وسيكون منعزل بصورة تامة عن المركز لغرض ازالة التخوف الحاصل لدى المرضى الآخرين من انتقال الفيروس لهم وستبقى متابعتنا المستمرة والمباشرة لمركز الأمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى".