مرصد:23 بؤرة للتلوث في نهر دجلة

كشف مرصد العراق الاخضر، يوم الاثنين، عن وجود 23 بؤرة تلوث في نهر دجلة.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا العدد من البؤر منتشر على طول النهر داخل العاصمة بغداد.

وأضاف أن هذه البؤر عبارة عن أنابيب ومنافذ تطلق مياه الصرف الصحي الثقيلة غير المعالجة والمخلفات الصناعية والطبية مباشرة الى النهر.

وأكد ان من ابرز الملوثات هي مصبات ومجاري الأنهر الفرعية والتي تعد الأكثر خطورة كنهر ديالى، الذي يعد المغذي الأكبر للتلوث في دجلة من خلال نقل كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية من محطات مجاري الرصافة، فضلا عن المستشفيات والمراكز الطبية الكبرى خصوصا تلك التي تقع على ضفاف الانهار، والمنشأت الصناعية ومحطات الطاقة، ومحطات ومشاريع تصفية المياه، والوديان والمصبات العشوائية في المحافظات الشمالية.

وحذر المرصد من ان هذا الضغط الهائل من الملوثات مع انخفاض مناسيب المياه وشحة التدفق يؤدي الى تركيز مواد سامة مما يتسبب باضرار بالغة للثروة السمكية ويشكل تهديدا للامن الصحي للمواطنين.

يشار إلى أنمناطق جنوب شرق بغداد، كانت قد شهدت في نيسان 2026، أزمة تلوث بيئي حادة جراء جرف السيول لترسبات طينية ومخلفات المياه الثقيلة الراكدة في نهر ديالى احد فروع دجلة، إلى جانب رصد بقع نفطية وصرف صحي غير معالج.