مرصد يؤشر اعتداءات "غير مبررة" طالت صحفيين باحتفالات الميلاد في كركوك

شفق نيوز/ أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية، يوم السبت، الإعتداءات "غير المبررة" التي قامت بها قوات أمنية على صحفيين ومراسلين كانوا يغطون إحتفالات عيد الميلاد في كركوك ليل أمس.

وبحسب المعلومات الموثقة لدى لجنة دعم الصحفيين في سويسرا والمرصد، فإن "القوات الأمنية في كركوك إعتدت على مراسل قناة NRT (ديار محمد) اثناء تغطيته احتفالات العام الميلادي الجديد 2022، وحطمت الهاتف الخاص به دون توضيح خلفيات الاعتداء الواقع".

واشار بيان للمرصد ورد لوكالة شفق نيوز، الى أنه "عندما بادرت مجموعة من الاعلاميين والصحفيين للتضامن مع زميلهم والتوجه الى شرطة طوارئ كركوك للتعبير عن استيائهم مما جرى، تعرضوا هم أيضاَ للشتم والضرب من قبل العناصر".

ووفقا للبيان فان الصحفيين هم:

١-ارام شیرکو (مراسل جریدة خبات).

٢-دیار محمد (مراسل ان ئارتی).

٣-هاوتا محمد (مصور).

٤-هلمت حسن (صحفي).

٥-نهاد حسن (مراسل مؤسسة الاعلامي ستاندارد).

٦-اکام وزیری (مراسل شارپریس).

٧-موسا کازم (مراسل مؤسسة الاعلامي حوت روز).

٨-احمد عبدالله (مراسل قناة جماور).

٩-محمد وهاب (مصور وشە نیت).

وطالب المرصد السلطات في كركوك بـ"تحقيقات سريعة وشفافة في الاعتداء الواقع على الصحفي محمد وزملائه لكشف هوية المعتدين وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم كما في جميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والناشطين والهادفة الى ترويعهم وإرهابهم".

وأكد على "وجوب تقديم التعويض العادل عن معداته التي تضررت جراء الاعتداء ايضاً"، معربا عن قلقه "لارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين والاعلاميين وتذكر بضرورة تأمين الحماية للصحفيين والاعلاميين، واحترام حقهم في ممارسة عملهم الصحفي والحصول على المعلومات من مصادرها وتغطية الأحداث والوقائع خصوصا في المراحل الحساسة التي تمر بها البلاد، حفاظا على حقهم في حرية النشر وحرية الرأي والتعبير من جهة، وحق المواطنين بمتابعة الأحداث من مصادرها، وهو ما تكفله الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمها المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان".