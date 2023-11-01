مرصد يؤشر ازدياداً بأعداد العراقيين "النباتيين"

شفق نيوز/ اعلن مرصد العراق الاخضر، يوم الأربعاء، ان العراق من الدول التي تعتمد على الخضار وتخلو وجباتها من اللحوم.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اليوم الأول من تشرين الثاني، يصادف اليوم العالمي للخضريين، وهو الذي يهدف الى تشجيع الناس على اتباع نظام غدائي خضري"، موضحا ان "هناك فرقاً بين الانسان الخضري والنباتي، فالاول لا يأكل اللحوم بمختلف اصنافها ومشتقاتها، في حين الاخير يأكل المشتقات مثل البيض والجبن واللبن، من دون اكل اللحم".

وبين ان "العراق من دول التي لديها حضور فعال في النظام الخضري والنباتي ايضاً، مضيفا ان "فئة الشباب هم الاكثر شريحة المتبعين هذا النظام، لاسباب تتعلق بحقوق الحيوان وصحية وبيئية".

وتابع "رصدنا ذلك عبر الحملات العالمية والاقليمية والمحلية التي تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع الانترنت عامة"، مشيرا الى ان "هناك منهم متطوعين في الترويج لرفض اكل اللحوم، عبر منظمات دولية".

وأوضح أن "عدد النباتيين في العالم لا يتجاوز 2.5% من إجمالي السكان، وان الهند هو البلد الاكثر اتباعا لهذا النظام الرافض لاكل الحيوانات".