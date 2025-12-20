مرصد يحدد 4 أسباب لارتفاع منسوب دجلة والفرات

شفق نيوز- بغداد

حدد مرصد العراق الأخضر، يوم السبت، أربعة أسباب أدت إلى تسجيل ارتفاع نسبي في مناسيب نهري دجلة والفرات خلال الفترة الحالية.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن من أبرز هذه الأسباب انخفاض درجات الحرارة، ما أسهم في تقليل استهلاك المياه، إلى جانب الأمطار الأخيرة التي شهدتها مناطق واسعة من البلاد، والتي كان لها دور مباشر في رفع مناسيب النهرين.

ورأى أن السيول التي شهدتها بعض المحافظات، ورغم ما سببته من أضرار محلية، إلا أنها أسهمت في زيادة كميات المياه الواردة إلى دجلة والفرات، مع تخزين جزء منها، فضلاً عن الفيضانات التي أجبرت تركيا على إطلاق كميات إضافية من المياه عبر نهر دجلة، ما ساعد أيضاً في رفع منسوبه.

وشدد المرصد، على ضرورة أن تستثمر وزارة الموارد المائية الموجة المطرية الأخيرة والموجات المقبلة، عبر خزن المياه في النواظم والسدود، لضمان تحقيق خزين مائي كافٍ يمكن الاستفادة منه خلال فصل الصيف المقبل.

وأشار إلى أن ملف المياه مع دول المنبع يشهد تعثراً واضحاً، في ظل امتناع تلك الدول عن الدخول في نقاشات فاعلة مع العراق، مبيناً أن الاجتماعات السابقة فشلت في تأمين إطلاقات مائية ثابتة، بسبب مخاوف دول المنبع من تعرض مناطقها للجفاف، وتأثير ذلك على خزينها المائي المخصص للاستهلاك المحلي والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية.