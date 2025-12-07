مرصد: أنقرة تبحث في بغداد تطبيق الاتفاقية المائية من طرف واحد

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الأحد، أن زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى وزارة الموارد المائية في العاصمة بغداد خُصصت لمناقشة تنفيذ الاتفاق المائي العراقي–التركي، مشيراً إلى أن المناقشات كانت "من طرف واحد".

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تركيا ناقشت مؤخراً مع المسؤولين في وزارة الموارد المائية البدء بتنفيذ المشاريع التي حددت ضمن الاتفاقية والخاصة بسدود حصاد المياه وتنفيذ مشاريع أخرى تختص بتقنين المياه في مشاريع الري والثروة الحيوانية والاستهلاك الطبيعي.

وأكد المرصد أن مع كل هذه المباحثات فإن تركيا ترفض تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بها باطلاق كميات من المياه على نهري دجلة والفرات، ولهذا فأن المواطن يراهما دون اي تغيير في ممناسيبهما منذ الصيف ولغاية الان.

وتابع ان الاهوار والأنهار في المحافظات الجنوبية لازالت جافة اي تغيير ولا تزال مشكلة ارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة ولم يطرأ عليها اي تغيير وكل هذا بسبب سياسات تركيا التعسفية تجاه العراق في ملف المياه.

واوضح المرصد ان على الجهات المسؤولة العراقية يجب ان لاتتوانى ازاء مثل هذه الافعال التي تقوم بها تركيا تجاه العراق وان تكون اكثر حزما في قراراتها والمباحثات التي تجريها لتنفيذ الاتفاقية المائية.

وفي 2 تشرين الثاني 2025 وقّعت بغداد وأنقرة الوثيقة التنفيذية للاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها "تاريخية" ولأول مرة في علاقات البلدين.ويُخوّل الاتفاق لتركيا إدارة الإطلاقات المائية السريعة والبنية التحتية المرتبطة بها (سدود، توزيع المياه، مشروعات ري وبناء سدود) لمدة خمس سنوات، بحسب ما نقلته مصادر رسمية.

وبموجب الاتفاق، تعهّدت تركيا بإطلاق نحو مليار متر مكعب من المياه لصالح العراق خلال الأيام المقبلة، بهدف تخفيف حدة أزمة نقص المياه التي يعاني منها البلد.

ووصفت الحكومة العراقية الاتفاق بأنه محاولة لمعالجة "أزمة المياه العميقة" الناتجة عن جفاف وسدود في الدول المنبع، ودعت إلى متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاق ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به.