مرصد: أمطار العراق غير كافية ولا منتظمة.. والعواصف قد تتجاوز 100 يوم

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "العراق الأخضر" المهتم بشؤون البيئة، يوم الاثنين، أن العواصف الترابية والرملية ستستمر خلال الموسم الحالي، وقد تصل إلى أكثر من 100 يوم، مؤكداً أن الأمطار التي هطلت هذا العام لم تكن كافية ولا منتظمة لإحداث تغيير جذري في الوضع البيئي.

وقال المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المحافظات أسهمت في ترطيب التربة وتقليل تطاير الغبار، كما ساعدت على نمو النباتات وتثبيت الأرض.

وأضاف أن العراق لا يزال يعاني من جفاف وتصحر واسع، إذ إن أكثر من 60% من أراضيه متأثرة بذلك، ما يخلق بيئة مهيأة للعواصف مهما بلغت كميات الأمطار.

وأشار إلى أن الأمطار كانت غير كافية وغير منتظمة طوال العام، فيما بقيت بعض الأراضي، التي تُعد مصدراً رئيسياً للغبار، جافة ولم تستفد من الهطولات المطرية.

ولفت المرصد إلى أن جزءاً من العواصف يأتي من خارج العراق، ولا سيما من سوريا والسعودية وبادية الشام، مبيناً أن تحسن الوضع البيئي داخل البلاد لا يلغي التأثيرات الخارجية المستمرة.

ونبّه إلى أن التصحر الواسع، وتعدد مصادر الغبار، وعدم كفاية الأمطار، تعد من أبرز أسباب استمرار العواصف الرملية والغبارية.

وأوضح أن أبرز الحلول للحد من هذه الظاهرة تتمثل في التوسع بالتشجير، واستخدام الري بالتنقيط بدلاً من الغمر، وإعادة تأهيل الأهوار، وتقليل هدر المياه، والحد من الرعي الجائر، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين تصميم المدن عبر زيادة المساحات الخضراء وتقليل الأراضي المكشوفة.

وأكد المرصد أن تنفيذ هذه الحلول يحتاج إلى سنوات وتمويل وإدارة مستمرة.