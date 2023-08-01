مرصد: ألوان المباني أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ كشف مرصد "العراق الأخضر" المهتم بشؤون البيئة، اليوم الثلاثاء، عن جملة أسباب لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، أبرزها ألوان واجهات المباني والشوارع، فيما دعا الى تغييرات بهذا الشأن وفقاً لميزانية البلاد وحملات الاعمار في بغداد والمحافظات.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "العراق من البلدان التي احتلت المراكز الأولى بارتفاع درجة الحرارة، وهذا يعود لأسباب عديدة"، منها اتساع المناطق الصحراوية وقلة التشجير، وتدهور البيئة لغياب خطط الاهتمام بها".

وأضاف المرصد أن "الألوان الموجودة على واجهات المباني والدور والشوارع بالبلاد تزيد من درجة الحرارة مثل الأسود والأحمر والأصفر"، مشيرا إلى أن "بعض الدول لجأت لتلوين الشوارع وواجهات المباني لخفض الحرارة بالوان تقلل الحرارة كالأبيض والسماوي".

وأوضح "بإمكان العراق فعل ذلك، قياسا لميزانيته المالية، وحملات الإعمار التي يدعيها"، عن طريق بلديات المدن بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات".