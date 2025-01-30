مرصد: أكثر من 20 مادة خطيرة تستخدم في الحياة اليومية بالعراق

شفق نيوز/ كشف مرصد العراق الأخضر، يوم الخميس، عن وجود أكثر من 20 مادة خطيرة جداً تستخدم في الحياة اليومية للمواطنين في العالم بضمنهم العراقيين.

وذكر المرصد في بيان اليوم، أن هناك العديد من المواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية، الملوثات العضوية الثابتة، المواد المثبتة، المنتجات البلاستيكية، المواد المايكرو بلاستيكية، المواد الشادة للسطح و المقاومة للرطوبة، المواد المضادة للحرائق، الكادميوم، الاصباغ والألوان الغذائية، المواد الحافظة، متبقيات الأسمدة، الزيوت المصنعة والمستخلصة قد تتضمن العديد منها مجموعات من المواد قد تكون خطرة جدا ، كأن تكون مسرطنة ، او معطلة لعمل الغدد الصماء ،او سامة ومؤثرة أعضاء معينة بالجسم ، كالقلب او الدماغ او الدم او غيرها ، وهناك منها مواد مطفرة او مطفرة للخلايا الجنسية ، وهكذا تسعى الوزارة لمواكبة أحدث الدراسات الموثوقة والعلمية ومتابعة العمل الدولي في هذا المجال والسعي لتطبيقه.

واضاف انه منذ آلاف السنوات ، و الانسان يحاول استكشاف تركيب المواد من الناحية الكيمياوية ، ويحاول تصنيعها والاستفادة منها في حياته اليومية ، ومن أقدم الكيميائيات في تاريخ الإنسانية هي "تاتبوتي" البابلية ، والتي كانت تعمل بإنتاج العطور والأدوية وبعض المستحضرات الكيمياوية".

ووفقا للمرصد فقد اكتشفت الحضارات القديمة المعادن وانتجت مختلف السبائك، و استخلصت الألوان والأصباغ والتوابل، وانتجت الحوامض و القواعد والأملاح وغيرها، واليوم هناك أكثر من مليوني مادة كيمياوية مكتشفة في العالم ، منها 200 ألف مادة ذات استخدامات صناعية وإنتاجية مختلفة.

وبين المرصد ان المنتجات الحاوية على مواد كيمياوية أصبحت جزءا من الحضارة الحالية و التجربة المعاصرة ، وأصبحنا نعيش في عالم من المواد الكيمياوية المصنعة ، فلا تخلو ملابسنا ، اثاثنا، منتجاتنا الغذائية النباتية و الحيوانية المصنعة و شبه المصنعة ، الأنسجة و السجاد ، الأدوات الكهربائية والاجهزة و وسائل النقل، مواد البناء و الإنشاءات و الاصباغ ، مواد التنظيف ، المستحضرات التجميل ، الأدوية، الأجهزة الإلكترونية، اللواصق، القرطاسية ، وكل المنتوجات تقريبا من مواد كيماوية مضافة ، وتمتاز هذه المنتجات بخطورة تاثيرها بسبب التعرض الواسع و اليومي لها من قبل مختلف شرائح المجتمع وبمختلف أعمارهم.

وتابع المرصد ان منظمة الصحة العالمية اعتبرت المواد الكيميائية التالية هي الأكثر إثارة للقلق بشأن الصحة ، وهي المبيدات الخطرة ، الزئبق ، تلوث الهواء ، الازبست ، الزرنيخ ، البنزين( يقصد به مركب عضوي حلقي محدد وليس وقود السيارات ) ، الكادميوم ، الدايوكسينات ، الزيادة او النقصان في الفلوريد، الرصاص.

كما يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحالف مع طيف واسع من منظمات الأمم المتحدة المعنية و بقيادة الدول المختلفة على تنفيذ وتفعيل الإطار العالمي للكيماويات ويوفر الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية - من أجل كوكب خالٍ من الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات، اللبنات الأساسية لمستقبل تستفيد فيه البشرية من المواد الكيميائية بطريقة آمنة ومستدامة، مع تجنب آثارها السلبية.