مرصد عراقي: ملكية الأراضي تعرقل ربط بغداد - أربيل بسكك الحديد

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم الأحد، أن الإيرادات المالية لسكك العراق غير مجدية، فيما أشار إلى وجود مشكلة قانونية لايصال قطار لمحافظات بإقليم كوردستان.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن شبكة السكك الحديد في العراق حالياً بخطين رئيسيين للنقل الليلي، يربطان بغداد بالبصرة ذهاباً وإياباً مروراً بعدد من المحافظات"، مبيناً ان "سعة كل رحلة تصل إلى نحو 360 مقعداً تشمل مقاعد سياحية وأخرى مخصصة للنوم".

وأوضح أن "تشغيل هذه الخطوط يتم ضمن طابع خدمي يهدف إلى تغطية النفقات التشغيلية فقط، دون تحقيق إيرادات مباشرة للدولة"، مضيفاً أن الايرادات تتحقق عند نقل البضائع مثل النفط ومشتقاته والحبوب والسلع التجارية".

وأشار إلى أن "خطوط أخرى داخل البلاد لكنها غير منتظمة التشغيل، من بينها خط بغداد – كربلاء الذي يُستخدم بشكل موسمي خلال الزيارات الدينية، إضافة إلى خطوط بغداد – الرمادي وبغداد – سامراء التي لا تعمل بشكل يومي".

وأوضح أن "خط بغداد – الموصل ما يزال غير مفعّل بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، إلى جانب خطوط أخرى مثل بغداد – كركوك".

ودعا مرصد إيكو عراق، الحكومة إلى "تطوير قطاع السكك الحديد وتوسيع شبكة الربط بين المحافظات ودول الجوار"، مضيفا أن "إعادة تأهيل الخطوط غير الفعالة بما يعزز النقل ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الايرادات غير النفطية".

وفي ما يتعلق بربط بغداد بمحافظات إقليم كوردستان مثل أربيل والسليمانية، أوضح المرصد أن هناك عائقاً قانونياً يتعلق بملكية مسارات السكك الحديد، إذ تشترط القوانين أن تكون الأراضي التي تمر بها الخطوط تحت إدارة الشركة العامة للسكك الحديد حصراً، وهو ما يواجه اعتراضاً من الإقليم.