مرصد عراقي: إطلاقات المياه التركية ستكون لشهرين وليست ذات جدوى

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد العراق الأخضر، يوم الثلاثاء، أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق هي لشهرين فقط، مؤكداً فقدان أكثر من 500 رأس جاموس خلال المرحلة الماضية بسبب الجفاف.

وقال المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من يتمعن بالبيان الذي أصدرته تركيا حول إطلاقات المياه على نهري دجلة والفرات، أكدت فيه أن تلك الإطلاقات هي لشهري تموز وآب"، مشيراً إلى أن "تلك الإطلاقات هي ليست ذات جدوى والعراق قد يعيش مأساة مائية أخرى بعد هذين الشهرين".

وأضاف أن "تلك الاطلاقات لم تنقذ لغاية الآن المحافظات الجنوبية من العطش ولم تدفع اللسان الملحي في محافظة البصرة لتجعله صالحاً للاستخدام البشري، مما يجعل الوضع المائي في العراق على حاله ولم يتغير لغاية الان"

وبين أن "الجفاف الذي عانى منه العراق خلال السنوات الماضية افقده أكثر من 500 رأس جاموس في المحافظات الجنوبية والوسطى"، مؤكداً أن "الجميع يعلم أن الواحدة من تلك الجواميس هي عبارة عن معمل ألبان متكامل، مما حدا بأصحابها في الوقت الحالي إلى بيعها لأغراض الذبح والاستفادة من لحمها، مما يهدد الثروة الحيوانية في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة".

واكد المرصد على "ضرورة ان تأخذ الجهات المسؤولة والحكومية دورها من أجل زيادة الإطلاقات وامكانية انقاذ العراق من الجفاف والعطش خلال الأشهر المقبلة".

وكان الخبير في استراتيجيات وسياسات الموارد المائية، رمضان حمزة، قد كشف يوم الأحد الماضي، عن عدم استفادة العراق من زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، فيما أشار إلى أن هذه المياه ستعمل على تحسين وضع نهر دجلة.

وقال حمزة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لن يتمكن من الاستفادة الفعلية من كميات المياه التي اطلقتها تركيا مؤخراً، كما أن قرار الحكومة العراقية بالغاء الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام قلل من فرص الاستفادة من هذه الإطلاقات المائية".

وأضاف أن "الآثار الإيجابية المتوقعة جراء هذه الزيادة ستقتصر في الغالب على تحسين نوعية المياه في المجرى العام لنهر دجلة بينما لن يكون لها تأثير ملموس على القطاع الزراعي نظراً لتوقفه باستثناء عدد قليل من الفلاحين الذين ما زالوا يعتمدون على الزراعة بشكل محدود في بعض المناطق".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

كما أكد مصدر فني في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، أن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.