مرصد عراقي: صرفيات رئاسة الجمهورية 4 مليارات دينار شهرياً

شفق نيوز– بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق"، يوم الثلاثاء، أن الصرفيات الفعلية لرئاسة الجمهورية بلغت نحو 4 مليارات دينار شهرياً، مشيراً إلى أن 99% منها تذهب للنفقات التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والسفر والمستلزمات الإدارية والحماية، دون وجود أي نشاط تشريعي أو مشاريع تنفيذية بارزة.

وأوضح المرصد أن إجمالي الصرفيات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 27,655,686,533 ديناراً، أي ما يعادل نحو 3 مليارات و951 مليون دينار شهرياً، بينما بلغت النفقات التشغيلية 27,504,508,345 ديناراً فقط، في حين لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 151,178,188 ديناراً، ما يوضح النسبة الضئيلة للاستثمار مقارنة بالتشغيل.

وأشار المرصد إلى أن رئاسة الجمهورية لم تقدم أي مشاريع قوانين جديدة، واكتفت باستقبال السفراء والمشاركة في المؤتمرات، مضيفاً أن هذا التفاوت الكبير بين حجم الصرف وطبيعة النشاطات يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الأموال العامة وفعالية الإنفاق الحكومي.