مرصد عراقي: رواتب وامتيازات 106 سفراء ترهق الموازنة وتستنزف موارد الدولة

شفق نيوز– بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها السفراء العراقيون، محذراً من أن هذه الامتيازات باتت تشكل عبئاً متزايداً على الموازنة العامة للدولة.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن راتب السفير في مركز الوزارة يصل إلى نحو 12 مليون دينار عراقي، إضافة إلى توفير حمايتين وسائق وسيارة خاصة وتأمين صحي له ولعائلته، فضلاً عن إيجار سكن في بغداد تتحمله الوزارة.

وأشار البيان إلى أن السفير في البعثات الخارجية يتقاضى راتباً يصل إلى 12 ألف دولار، إضافة إلى 4 ملايين دينار كراتب اسمي في بغداد، إلى جانب منزل كبير مؤجر على نفقة الوزارة، وطاقم خدمي متكامل يشمل موظفين وفلاحين وطباخين وعمال نظافة، فضلاً عن سيارات وتأمين صحي شامل.

وأوضح المرصد أن عدد السفراء ارتفع من 26 سفيراً فقط إلى 106 سفراء بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لـ93 سفيراً جديداً، معتبراً أن هذه الزيادة في العدد وما يرافقها من مخصصات ووكلاء بعثات دبلوماسية يضاعف الأعباء المالية على الموازنة.

ورأى المرصد أن استمرار هذه الامتيازات يستنزف موارد الدولة في وقت يواجه فيه العراق أزمات اقتصادية وخدمية ومعيشية خانقة، لافتاً إلى أن هذه الأموال كان من الأولى توجيهها لمعالجة تلك الأزمات.