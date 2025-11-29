مرصد عراقي: الجفاف سيكون الملف الأهم والأخطر في برنامج الحكومة المقبلة

شفق نيوز- بغداد

وصف مرصد العراق الأخضر، يوم السبت، ملف الجفاف بأنه الأهم والأخطر في برنامج الحكومة المقبلة، مؤكداً أن مناسيب نهر دجلة لا تزال كما هي عليه دون زيادة رغم الاتفاقية التركية.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الحكومة المقبلة يجب أن تهتم بشكل كبير خلال المرحلة القادمة بملف الجفاف الذي يعد الأهم والأخطر أمامها، والذي سيجبر المواطنين خصوصاً في المحافظات الجنوبية للخروج بتظاهرات عارمة نظراً لما يعانوه من هذه الأزمة سواء في أراضيهم الزراعية التي تعرضت للتصحر والإهمال أو في مياه الشرب في حال بقي الواقع كما هو عليه دون حل".

وتابع المرصد أن "المتابع للأزمة المائية في العراق بشكل عام ودجلة بشكل خاص، يرى أن مناسيب النهر لا تزال منخفضة، ومثل هذا الأمر واضح للعيان"، مبيناً أن "هذا دليل على أن ملف المفاوضات مع تركيا والاتفاقية التي وقعت معها لم تحرك ساكن في هذا الملف الخطير".

وأوضح أن "الأزمة المائية في العراق على أشدها وقد تصل حد الخطورة العالية في فصل الصيف القادم، خصوصاً مع تأخر موسم الأمطار وقلتها خلاف التوقعات التي جاءت بها وزارة الموارد المائية في أيلول/سبتمبر الماضي بأن هذه السنة ستكون رطبة ومليئة بالأيام الممطرة والتي ستنعكس ايجاباً على نهري دجلة والفرات وارتفاع مناسيب النواظم والسدود التي وصل بها مستوى المياه إلى أقل من 4 بالمئة".

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.