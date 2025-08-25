مرصد: إشارات المرور الذكية قد تجعل بغداد "بلا توقف"

شفق نيوز- بغداد

رأى مرصد اقتصادي عراقي، اليوم الاثنين، أن اعتماد إشارات المرور الذكية سيساهم في حل أزمة الازدحامات المرورية بالعاصمة بغداد، ويجعلها "بلا توقف"، مشيراً إلى أن هذه التقنية تقلل أيضاً من معدلات الحوادث المرورية.

وقال مرصد "ايكو عراق"، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "أزمة الازدحامات المرورية في العاصمة بغداد والمحافظات لم تعد مشكلة خدمية فحسب، بل أصبحت قضية اقتصادية"، عازياً ذلك إلى "تأثيرها المباشر على الإنتاجية الفردية، واستهلاك الوقود، وزمن وصول الأشخاص إلى أعمالهم".

ونقل البيان، عن عضو المرصد سجاد السوداني، أن "من بين أسباب الازدحامات غياب الرقابة الهندسية الدقيقة على توقيت الإشارات المرورية"، مبيناً أن "من أبرز الحلول لمعالجة هذه الأزمة اعتماد إشارات مرور ذكية قادرة على قراءة حجم المركبات لحظياً وتوزيع الحركة بشكل مرن".

وتابع السوداني أن "توظيف أنظمة إرشادية إلكترونية لتوجيه السائقين نحو الطرق الأقل ازدحاماً، واعتمادها بشكل منظم، سيحل أزمة الازدحامات ويجعل بغداد بلا توقف".

وأشار إلى أن "دولاً مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا نجحت في تطبيق هذه الأنظمة"، مضيفاً أن "الإشارات الذكية تسهم بشكل كبير في تقليل الحوادث والأضرار التي تلحق بالمركبات نتيجة التصادم".