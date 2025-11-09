مرصد سوري: 249 عائلة عراقية غادرت مخيّم الهول خلال الشهر الماضي

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، مغادرة 292 عائلة عراقية وسورية مخيّم الهول، مؤكداً أن عدد مجموع العراقيين المغادرين نحو 840 شخصاً، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المرصد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تواصل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين المقيمين في المخيمات المنتشرة في المنطقة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الدولية المعنية".

وأوضح المرصد، أن تنفيذ البرنامج يجري "إلى جانب تسليم دفعات جديدة من عوائل مقاتلي تنظيم (داعش) إلى دولهم الأصلية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين الأوضاع الإنسانية في المخيمات".

وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري، وفق البيان، مغادرة 43 عائلة تضم 188 فرداً متجهين إلى حلب واللاذقية وتدمر ودرعا، كما غادرت 249 عائلة مؤلفة من نحو 840 شخصاً باتجاه الأراضي العراقية بالإضافة إلى تسليم 5 نساء و12 طفلاً لعوائل "التنظيم" عبر وفد رسمي إلى دولة جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن الأحداث خلال الشهر المذكور تضمّنت، مغادرة الدفعة الثالثة من نازحي مخيم المحمودلي في مدينة الطبقة بريف الرقة إلى مدنهم وقراهم في المحافظات السورية الأخرى، في 15 من الشهر ذاته، ضمن حملة العودة الطوعية التي تنظمها وترعاها الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك بهدف تمكين النازحين السوريين من حقوقهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وقد ضمت الدفعة وفق المرصد، 12 حافلة، و24 شاحنة تحمل على متنها 28 عائلة مكونة من 133 فرداً متجهين نحو مناطقهم الأصلية في دير الزور وحمص وحماة وحلب وتدمر ودرعا.

وفي يوم 6 من الشهر نفسه، سلّمت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، وفق تقرير المصدر، إلى وفد رسمي من دولة جنوب أفريقيا، 5 نساء و12 طفلاً من عوائل التنظيم، وفق وثيقة تسليم رسمية وقع عليها ممثلو الطرفين.

كما أشار التقرير إلى مغادرة دفعة جديدة من نازحي مخيم الهول في ريف الحسكة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في خطوة منظمة ضمن استمرار برنامج العودة الطوعية، وبإشراف وتنسيق مباشر بين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ودائرة العلاقات في الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.

وتتألف الدفعة كما جاء في تقرير المرصد، من 15 عائلة تضم 55 شخصًا، وتوجهت الرحلة نحو مدينة حلب، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة أوضاع الأسر وإعادة توطينها بشكل آمن ومنظم.

وفي يوم 27 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أخرجت إدارة مخيم الهول الواقع جنوبي محافظة الحسكة، دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بالتنسيق مع مجلس النواب العراقي ولجنة الهجرة والمهجرين العراقية، وفقاً لما جاء في التقرير.

ووفقاً للمعلومات، ضمت الدفعة 249 أسرة مؤلفة من نحو 840 شخصاً، حيث غادرت الحافلات المخيم باتجاه مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحماية من قوات "التحالف الدولي".