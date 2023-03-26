مرصد حقوقي يطالب السوداني بإطلاق سراح "نعناع"

شفق نيوز / طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، يوم الأحد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل العاجل والعمل بكل مايلزم للإفراج عن الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع.

واعتقلت السلطات الأمنية العراقية، أمس السبت، المحلل السياسي محمد نعناع، وسط العاصمة بغداد، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في وقت سابق.

ورأى المرصد العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الظروف الحالية والخطوات المتقدمة التي تتخذها الحكومة على الصعيدين المحلي والدولي تتطلب جهدا أكبر لدعم حرية التعبير عن الرأي، وعدم الإفراط في استخدام الصلاحيات".

وشدد المرصد، على ضرورة "إشعار الكتاب والصحفيين والناشطين بالطمأنينة في سبيل دعم كل تطور إيجابي في الحالة العراقية التي تحتاج الى تكاتف الجهود والنظر الى مستقبل الدولة ودعم كل خطوة لجعل هذا المستقبل يليق بالشعب وتطلعاته".