مرصد حقوقي: التحريض السياسي يطال الإعلاميين في العراق

شفق نيوز- بغداد

رصد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الاثنين، قيام بعض الجهات السياسية بتحميل الإعلاميين خصوماتها السياسية، بدلاً من توجيه خطابها ضد خصومها أو الرد على الخطاب بالخطاب.

وذكر المركز، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن جهات سياسية تلجأ إلى منع أعضائها من الظهور في "قنوات الخصوم"، أو تقوم عبر أعضائها أو محللين مقربين منها بـ"تفريغ" الحنق السياسي ضد قنوات أو إعلاميين والتحريض عليهم، بدعوى أنهم يعملون في قنوات تتبع لخصومها السياسيين، بدلاً من مواجهة هؤلاء الخصوم بشكل مباشر.

وأكد مركز النخيل أن القنوات والصحفيين العاملين فيها "ليسوا أدوات للرسائل غير المباشرة أو مصدّ صدمات"، تقوم الجهات السياسية بمهاجمتها بدلاً من خصومها، خشية تثبيت المواقف ومراعاة لأي تفاهمات سياسية مقبلة.

وشدد المركز على ضرورة تحييد الإعلام وعدم تحويله إلى مادة وأداة في الخصومات السياسية الحالية.