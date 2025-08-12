مرصد: حزام بغداد الأخضر مهدد بالفشل وسط أزمة مياه خانقة

شفق نيوز- بغداد

حذّر مرصد العراق الأخضر، يوم الثلاثاء، من أن مشروع الحزام الأخضر المحيط بالعاصمة بغداد سيواجه مصير الفشل بسبب شح المياه، رغم إعلان أمانة بغداد إنجاز 75% منه.

وأوضح المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن المشروع، الذي أطلقته الأمانة عام 2015 بأنواع أشجار ملائمة للمناخ العراقي، تعثر نتيجة مشاكل إدارية وفنية، منها تمليك الأراضي وتخصيص الملاكات لصيانة الأشجار بعد زراعتها وضمان عمليات الري.

وأضاف أن اعتماد المشروع على مياه الصرف الصحي المعالجة لن يكفي لإنجاحه في ظل الأزمة المائية الحادة، مشيراً إلى أن تنفيذه قبل عشر سنوات كان سيتيح للأشجار أن تصبح سداً طبيعياً أمام العواصف الغبارية، بينما تحتاج الأشجار المزروعة حالياً لسنوات طويلة حتى تؤدي هذا الدور.

ودعا المرصد أمانة بغداد إلى إعادة النظر في المشروع أو تشكيل لجنة مختصة لمتابعته حتى توفر مصادر مياه كافية.

ويواجه العراق، المصنف أممياً بين أكثر خمس دول عرضة لتبعات التغير المناخي، فقداناً متسارعاً لأراضيه الزراعية، إذ خسر نحو 30% منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فيما تراجعت مناسيب الأنهار إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الإقليمي المستمر منذ أربع سنوات.