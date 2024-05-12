مرصد بيئي يؤشر تراجع العواصف الترابية في العراق "لأدنى مستوى" نتيجة الأمطار

شفق نيوز/ ذكر مرصد العراق الأخضر للبيئة، يوم الأحد، أن الأمطار التي هطلت على العراق منذ بداية فصل الشتاء ولغاية الآن أدت إلى تراجع العواصف الغبارية والترابية الى ادنى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في بيان اليوم، إن الأمطار التي هطلت على العراق والتي كانت اعلى من المعدل العام، والسيول التي اجتاحته خلال موسم الشتاء، ساهمت بالتخلص من موجة الجفاف التي عانى منها العراق منذ سنوات، وخفض هبوب العواصف الغبارية والترابية التي كان عددها يقارب 100 عاصفة سنوياً.

وأكد أن تلك العواصف كانت تتسبب بخسائر مادية تصل الى عشرة مليارات دينار، داعياً الى ضرورة العمل على إنشاء مصدات للرياح ومثبتات للتربة واحزمة خضراء من قبل الجهات المسؤولة.

يُشار إلى أن معظم مناطق ومدن العراق كان قد تعرضت في السنوات الماضية إلى عواصف ترابية نتيجة الجفاف، وتراجع المساحات الخضراء، مما تسببت بتعطل الحياة لأيام عديدة اضافة الى وفاة عدد من الأشخاص واصابة العديد بالاختناق ممن يعانون من أمراض تنفسية، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن السلطات الصحية.