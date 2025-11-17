مرصد بيئي ينتقد غياب خطة استثمار الأمطار في العراق ويحدد 3 أولويات عاجلة

شفق نيوز- بغداد

أنتقد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الاثنين، غياب خطة واضحة لاستثمار الأمطار، فيما حدد 3 أولويات عاجلة.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث مسائل يجب ان توجه اليها الأمطار التي هطلت على غالبية مناطق العراق"، مبيناً أن "خطط وزارة الموارد باستثمار الامطار غير واضحة لغاية الان".

وأوضح أن "الأمطار التي هطلت يجب أن توجه لمعالجة اللسان الملحي في محافظة البصرة وملء السدود والخزانات والنواظم التي وصلت فيها المياه إلى أقل من 4 بالمئة وانعاش الاهوار التي عانت الأمرين خلال فصل الصيف الماضي وماقبله".

ولفت إلى أن "كميات الأمطار التي هطلت مطلع الأسبوع الحالي زادت قليلا من مناسيب نهر دجلة التي انخفضت بشكل ملحوظ ومرعب في الاونة الاخيرة"، منبها إلى أن "وزارة الموارد المائية لم تفصح لغاية الان عن استثمارها لهذه الكمية من الأمطار وما هي الخطط التي وضعت لذلك وهل زادت نسبة تخزين المياه في السدود والنواظم او انها لازالت كما هي".

وأكمل أن "الموجة الثانية من الامطار ستتأخر بنحو اسبوعين او ثلاثة وستكون اقل من التي هطلت الا في المحافظات الشمالية وواسط التي قد تشهد سيولاً وفيضانات كالتي حصلت خلال الموجة الأولى".

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات موجة أمطار عزيرة، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى غرق الكثير من الطرقات، مع بطئ في شبكات تصريف المياه نظراً للكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت.

فيما تشير توقعات الأنواء الجوية إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي خلال اليومين المقبلين.