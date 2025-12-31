مرصد بيئي يكشف أربع مناطق للصيد الجائر للطيور المهاجرة في العراق

شفق نيوز - بغداد

كشف مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الأربعاء، عن وجود أربع مناطق للصيد الجائر للطيور المهاجرة في العراق بعضها يديرها متنفذون.

وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، ان نشطاء بيئيين عدوا منطقة بحر النجف وبحيرة الرزازة في محافظة كربلاء هي مناطق للصيد الجائر للفلامنكو والطيور المهاجرة الاخرى.

وأكد، أن متنفذين في محافظات ميسان والبصرة اعدوا افخاخ لتلك الطيور من خلال إنشاء بحيرات صناعية لجذبها وصيدها، معتبرا أن مثل هذا الامر يعد غير مقبول في الأعراف البيئية.

وشدد المرصد على ضرورة متابعة الطيور التي تصادر من بائعيها سواء في "سوق الغزل" في بغداد او الاسواق الاخرى الموجودة في باقي المحافظات، معللا ذلك بأن تلك الطيور تتعرض الى الصيد والبيع مرة أخرى، في إصرار غير طبيعي على استمرار الصيد الجائر لهذه الطيور والذي يؤدي في اغلب الاحيان الى قطع اطرافها او اصابتها باضرار في عيونها او مناقيرها أو أجنحتها.

وحذر "العراق الأخضر" من ان استمرار الصيد دون اي رادع سيؤدي الى رحيل تلك الطيور دون رجعة الى البلد