مرصد بيئي يحذر من كارثة في شط العرب: سيصل لنصف ملوحة مياه البحر

شفق نيوز/ أكد مرصد "العراق الأخضر"، المتخصص بشؤون البيئة، يوم الاثنين، ارتفاع معدلات الملوحة في شط العرب بمحافظة البصرة، محذراً من عودة التسمم إلى هذه المياه بسبب الملوثات الصلبة.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن خبراء في هذا المجال، إن "معدل الأملاح في شط العرب شهد ارتفاعاً غير مسبوق حيث سجلت المعدلات في قضاء أبي الخصيب بشكل عام ومنطقة سيحان بشكل خاص 14 ألف TDS، مما يعني ان هذا الصيف سيشهد ارتفاع نسب التلوث فيه"؛ متوقعاً وصول نسبة الأملاح في شط العرب ومركز مدينة البصرة بالتحديد الى 30 ألف TDS وهي نصف ملوحة مياه البحر".

وبين أن "هذا الأمر يحتم على العراق ضرورة الاتجاه إلى مفاوضات جادة وحاسمة مع دول الجوار، وتنفيذ الوعود الحكومية في بناء سد ومحطات تحلية التي تنصلت عنها، وضبط التجاوزات على مصبات الأنهار وخصوصاً مما تقوم به شركات التراخيص لحقن الآبار، واستحواذ ذوي النفوذ على كميات كبيرة من المياه، وضبط الاطلاقات المائية".

وحذر المرصد من "عودة التسمم الى تلك المياه بسبب الملوثات الصلبة خلال الصيف الحالي الذي سيكون قاس جداً على أهالي البصرة في حال عدم اتخاذ أي إجراء إزاء ذلك".

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة قد حذر في نيسان الماضي من تفاقم أزمة المياه، مشيراً إلى ارتفاع الملوحة وتراجع تدفق المياه في دجلة والفرات، وغياب مشاريع التحلية، ما يهدد الأمنين الزراعي والبيئي في المحافظة.