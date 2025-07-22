مرصد بيئي يحذر من تساقط شعر سكان مجمع "بسماية" في بغداد جراء المياه

شفق نيوز - بغداد

حذر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الثلاثاء، من إصابة اهالي مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد الذي يُقدر تعدادهم بمائة ألف نسمة بأمراض جلدية وتساقط للشعر جراء عدم صلاحية المياه داخل المجمع.

وقال المرصد في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، ان سكنة المجمع شكوا من لون المياه التي تصل الى إليهم، والتي تشبه لون "القهوة" في بعض الاحيان او مائل الى الصفرة مما جعل المواطنين يبتعدون عن الاعتماد عليه.

واضاف ان المياه في المجمع لا تمر بأي فلترة وتعقيم في بعض الاوقات، او ان رائحة "الكلور" تكون أكثر من اللازم في احيان اخرى.

ووفقا للمرصد، فإن المواطنين في المجمع والذي يصل عددهم الى نحو 100 الف مواطن بدأوا بالاعتماد على مياه الـ"RO" لان المياه التي تصل الى المجمع بدأت تتسبب بحصول امراض جلدية وتساقط شعر بشهادات الأطباء الذين يراجعونهم.

ونبه تقرير المرصد إلى أن، ارتفاع في أسعار وحدات المياه رغم كل ما يجري فيها من 11 الف دينار الى نحو 20 ألف دينار، داعين الجهات المسؤولة الى ضرورة الاهتمام بالمياه في مجمع بسماية السكني وتعقيمها بشكل جيد بما يضمن استهلاكها من قبل المواطنين.