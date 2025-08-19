مرصد بيئي يحدد 6 بؤر ساخنة لانبعاث العواصف الترابية بالعراق ويتوقع زيادتها

شفق نيوز - بغداد

حدد مرصد "العراق الأخضر"، يوم الثلاثاء، وجود 6 بؤر ساخنة تنطلق منها العواصف الغبارية والرملية في العراق، متوقعاً أن تشهد الاشهر المقبلة زيادة في معدلات تلك العواصف بسبب الجفاف.

وأوضح المرصد في تقرير نشره اليوم، أن تلك البؤر موجودة في وسط وغرب وجنوب العراق، مشيراً إلى أن معظمها متوطنة في المحافظات الجنوبية.

واكد ان دراسات الدولية أثبتت أن هذه البؤر تكونت بسبب التصحر الذي أصاب معظم الأراضي في تلك المناطق، مبينا أنها بدأت تؤثر على دول الجوار مثل: الكويت والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وإيران.

ونبه المرصد إلى وجود تعاون بين العراق ودولة الكويت لاقامة مشروع في الجنوب لمعالجة الكثبان الرملية والحد من زحفها وتأثيرها فيما يخص العواصف، منوهاً إلى وجود تعاون في مجال العواصف الغبارية والرملية مع المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والتعاون مع "الكومنولث" في أحد المشاريع المقترحة، والبرنامج البيئي للأمم المتحدة لإيجاد صيغة تعاون للحد من التأثيرات السلبية للعواصف الغبارية.

وتوقع المرصد أن تشهد الأشهر المقبلة ازدياد العواصف الرملية والغبارية بسبب تدني مستويات المياه والجفاف الذي حصل بسبب ذلك.