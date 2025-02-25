مرصد بيئي يتوقع أن يكون الصيف المقبل "الأشد حرارة" في العراق

شفق نيوز/ توقع مرصد "العراق الأخضر"، يوم الثلاثاء، ان يكون فصل الصيف المقبل الأعلى في معدل ارتفاع درجات الحرارة على مدى السنوات الماضية في العراق.

وقال عضو المرصد عمر عبد اللطيف في بيان اليوم، إن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع في شهر رمضان، وتستمر بذلك خلال شهري ايار وحزيران، لحين الوصول الى اعلى مستوى لها في الايام الاولى من شهري تموز واب وما بعدهما.

وأضاف أن، هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات المناخية على مستوى البلد، والتي لم تُعالج لغاية الان، مشيرا الى أن الانخفاض المستمر في مناسيب المياه في مناطق الشمال والجنوب، وعمليات قلع الأشجار وإهمال تعويضها في مناطق اخرى كما جاء في الكتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للشركات التي تقيم المشاريع.

ونبه عبد اللطيف الى ان الاجراءات المتبعة لحماية البيئة من التغيرات المناخية التي تطرأ عليها لازالت بطيئة جدا من قبل الجهات المعنية، داعياً الى ضرورة الاسراع باتخاذ الاجراءات التي يمكن أن تنقذ البيئة عن ماقد تصل اليه خلال المرحلة القادمة.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق، قد أفاد في مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.