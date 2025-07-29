مرصد بيئي يتوقع عودة انتشار رائحة "الكبريت" في سماء بغداد اعتبارا من آب المقبل

شفق نيوز - بغداد

توقع مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الثلاثاء، عودة انتشار رائحة "الكبريت" مجددا في اجواء بغداد اعتباراً من آب /أغسطس المقبل.

وقال المرصد في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، ان الرائحة التي يتصورها مواطنو بغداد انها كبريت هي عبارة عن مجموعة من الغازات والتي يصل عددها الى نحو 20 نوعاً يمكن ان يؤثر على الجهاز العصبي والتنفسي لسكان بغداد.

واضاف ان مسببات تلوث هواء بغداد هو بسبب اكتظاظ السكان فيها، وما يرافق ذلك من زيادة في عدد السيارات والمولدات والأنشطة الصناعية والخدمية المتنوعة، وغياب مشاريع ادارة المخلفات الصلبة المتكاملة، وقلة طاقات مشاريع معالجة الصرف الصحي، وما يقابل ذلك من قلة المساحات الخضراء، وتراجع ما هو موجود منها اصلا، مما يجعلها تعاني من نسب اعلى من التلوث كباقي العواصم الأخرى.

وأكد المرصد في تقريره ان وزارة البيئة والجهات المعنية الاخرى أجرت زيارات الى تلك المعامل واغلقت المخالفة منها إلا أنه لايزال هناك الكثير من المعامل تمارس عملها دون اتخاذ اي اجراء.

وعانت بغداد في شهري أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 من انتشار رائحة الكبريت مما أثار سخطاً واسعاً وتذمراً ملحوظاً من السكان الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حيال ذلك من خلال إغلاق مصانع مخالفة لصهر المعادن تعمل داخل الأحياء السكنية، وإيقاف عمليات حرق النفايات داخل الطمر الصحي.