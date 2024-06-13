مرصد بيئي يتوقع انتعاش أهوار العراق خلال الصيف

شفق نيوز/ أكد مرصد "العراق الأخضر" المعني بشؤون البيئة، يوم الخميس، أن مستوى المياه الموجودة في الاهوار جنوبي البلاد يكفي لانعاشها خلال موسم الصيف الحالي.

وأوضح المرصد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الأهوار شهدت خلال فصلي الشتاء والربيع ازدهارًا كبيرًا من حيث وفرة المياه، نتيجة للأمطار والسيول التي جاءت من الجانب الشرقي الإيراني، وخاصة منطقة أهوار ميسان التي امتلأت بشكل ممتاز، مما أدى إلى ارتفاع مستوى المياه بشكل مرضٍ.

وأضاف المرصد أن واردات المياه من نهري الطيب والدويريج جيدة، خاصة الواردات القادمة من نهر دجلة بفرعيه المشرح والكحلاء فيما يتعلق بأهوار الحويزة، وفرع البتيرة على الأهوار الوسطى.

وتوقع المرصد أن تكون كميات المياه في الأهوار كافية خلال فصل الصيف الحالي، مما يسهم في انتعاشها بشكل نسبي، نظرًا لاستمرار تدفق المياه بكميات كبيرة والإطلاقات الوفيرة التي ستساهم في المحافظة على مستوى المياه ومواجهة تبخرها المحتمل.