مرصد بيئي: "أمطار ملوثة" في البصرة بعد حريق ناقلتي النفط

شفق نيوز- البصرة

حذر مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الخميس، من احتمال تساقط أمطار قد تكون ملوثة صحياً في محافظة البصرة نتيجة حرائق الناقلتين النفطيتين اللتين تعرضتا لحادث داخل المياه الإقليمية العراقية.

وقال المرصد، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مواقع إلكترونية أشارت إلى اندلاع حرائق وارتفاع أعمدة كثيفة من الدخان في المنطقة عقب الحادث الذي تعرضت له ناقلتان نفطيتان في المياه الإقليمية، متوقعة تحرك سحب الدخان باتجاه بعض مناطق جنوب البصرة خلال نهار الخميس، خاصة مع احتمال تحول حركة الرياح إلى جنوبية شرقية.

وأضاف أن تلك المواقع رجحت أيضاً احتمالية هطول زخات مطرية في الأجواء، قد تختلط قطراتُها بجزيئات الدخان والغازات الناتجة عن احتراق المشتقات النفطية، ما قد يؤدي إلى تساقط أمطار قد تكون ملوثة صحياً.

ونبه المرصد المواطنين في المحافظة إلى تجنب التعرض المباشر لمياه الأمطار في حال ملاحظة كثافة الدخان في السماء، والابتعاد عن تجمعات المياه المطرية في المناطق القريبة.

وأفادت مصادر أمنية فجر اليوم الخميس بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بالكامل في الناقلتين اللتين تعرضتا للاستهداف داخل المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء البصرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتحري في موقع الحادث تحسباً لوجود ضحايا آخرين وإجراء كشف الدلالة.

وبحسب المصادر، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن استهداف الناقلتين نُفذ بواسطة زورق مفخخ، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما وسقوط قتيل وجرحى بين أفراد الطاقمين، بالتزامن مع كشف الدلالة لتحديد مسار الهجوم ونقطة انطلاق الزورق، التي لم تُحسم بعد إن كانت من المياه العراقية أو الإيرانية أو من منفذ آخر.