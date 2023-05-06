مرصد بيئي: محافظ كركوك يتحدى السوداني ويحول متنزه لأراضي سكنية

شفق نيوز/ كشف مرصد "العراق الأخضر" المعني ببيئة العراق ومناخه، يوم السبت، عن اتخاذ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري إجراء حول بموجبه متنزه يتوسط المحافظة الى قطع سكنية، معتبرا أن هذا الإجراء يخالف برنامج رئيس الوزراء الداعم للبيئة ومواجهة تغير المناخ".

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "كركوك من المحافظات التي تعاني من قلة المساحات الخضراء والجفاف بأراضيها الزراعية"، مبيناً أن "إجراء غريبا يقوم به محافظ كركوك بتحويل جنس ارض متنزه وسط المحافظة تعرف باسم (متنزه عزت الدوري) الى ارض سكنية".

واضاف ان "هذا الإجراء الغريب منافي للبرنامج الحكومي للفقرة الثامنة للمادة الثالثة المتضمن حماية البيئة ودعمها"، داعيا رئيس الوزراء إلى "التدخل لمنع هذا الاجراء الذي سيحرم اهالي المدينة من متنفس لهم بكركوك" وفق بيان المرصد.