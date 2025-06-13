مرصد بيئي: أمانة بغداد ترتكب "كارثة بيئية" بقطع الأشجار المعمّرة

شفق نيوز/ اتهم مرصد العراق الأخضر أمانة بغداد، يوم الجمعة، بالتسبب في "كارثة بيئية" جراء قيامها بقطع عدد كبير من الأشجار المعمّرة في منطقة اليرموك، ضمن حملة تطوير البنى التحتية.

وذكر المرصد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أمانة بغداد قامت بقطع أشجار معمّرة في إطار ما أسمته مشروع تطوير أربعة شوارع في منطقة اليرموك، في خطوة تكررت مراراً في عدة مناطق، حيث يتم اجتثاث الأشجار بذريعة تحسين الطرق، في وقت يبدو فيه أن المشاريع تستهدف المناطق الأكثر كثافة بالأشجار".

وأشار إلى أن "هذه الممارسات سبق وأن تكررت من بينها ما حدث قرب جسر الصرافية من جهة منطقة العطيفية، حيث تم قلع أشجار كبيرة واشترطت الأمانة على المقاول زراعة أشجار بديلة في مواقع أخرى".

واعتبر المرصد، أن "هذا الحل غير كافٍ"، موضحاً أن "الأشجار الجديدة تحتاج إلى عشر سنوات على الأقل لتنمو وتصبح مصدات رياح وتنتج الأوكسجين اللازم لتلطيف الأجواء، وهو ما يعني أن الضرر البيئي يستمر لفترة طويلة".

كما لفت إلى "واقعة مشابهة أثناء تطوير ساحة النسور، حيث تم قلع أشجار معمرة كانت مزروعة على الجزرات الوسطية وجانبي الطريق، ما أسهم في تفاقم الأزمة البيئية في العاصمة".

وأكد المرصد أن "العراق يعاني من تحديات مناخية حادة"، مشيراً إلى أن "البلاد بحاجة لزراعة نحو 15 مليار شجرة لتحسين المناخ وتقليل التصحر، فيما تأتي هذه الحملات لتفاقم التدهور البيئي، على حد وصفه".

ودعا مرصد العراق الأخضر الشرطة البيئية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق أمانة بغداد، سواء بفرض الغرامات أو إصدار الإنذارات، رغم تشكيكه بفعالية هذه الإجراءات كونها تجرى بين جهتين حكوميتين".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صوراً وفيديوهات تبين اقتلاع جميع الاشجار والنباتات من منطقة الـ 4 شوارع في اليرموك من قبل أمانة بغداد.