مرصد بيئي: الأمطار انقذت العراقيين من روائح حامضية خطيرة

شفق نيوز/ أكد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على بغداد والمحافظات قد أسهمت في تخفيف حدة آثار التلوث في الأجواء والتقليل من المواد الضارة العالقة فيها.

وأوضح المرصد، في بيان له ورد الى وكالة شفق نيوز، أن سكان العاصمة بغداد قد اشتكوا خلال الأسبوع الماضي من عودة انتشار روائح الكبريت في الأجواء، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق، خاصة بين مرضى الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن نسبة الأمطار التي هطلت على بغداد والمحافظات قد ساعدت في تقليل آثار المواد الضارة العالقة في الهواء نتيجة التلوث الموجود، مؤكدًا أن الأمطار التي سقطت مع بداية انتشار الروائح كانت ضارة جدًا وقد تكون "حامضية"، لكن غزارتها أسهمت في تقليل حدة التلوث.

كما أكد المرصد على ضرورة اتخاذ معالجات سريعة من أجل تخليص العاصمة والمحافظات من آثار هذا التلوث المستمر منذ عدة أشهر.