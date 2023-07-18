مرصد بيئي عراقي: الحرارة في الأسبوعين المقبلين ستتجاوز نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المعني بشؤون البيئة، يوم الثلاثاء، أن الأسبوع المقبل وبعده سيكون الأكثر الأيام ارتفاعا بدرجة الحرارة بتجاوزها نصف الغليان.

وقال المرصد، في تصريح صحفي خص به وكالة شفق نيوز،، إن "الأسبوع الأخير من شهر تموز والذي يليه الأسبوع الأول من شهر آب، ستكون الأعلى حرارة خلال الصيف الحالي، متجاوزة 50 درجة مئوية".

وتوقع قسم الأنواء الجوية للمرصد أن "تكون درجة الحرارة في هذين الاسبوعين تتجاوز 51 مئوية وقد تصل إلى 52".

واسترجع المرصد، سجل درجات الحرارة بالبلاد، بأن "يوم 22 تموز 2016 سجلت محافظة البصرة أعلى درجة حرارة خلال السنوات الأخيرة بالعراق وقارة آسيا والتي بلغت 53,6 درجة مئوية".