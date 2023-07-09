مرصد بيئي: شمس العراق تستطيع سد نقص الطاقة الكهربائية وتوفر فرصا للعمل

شفق نيوز/ أعلن مرصد العراق الأخضر، أن لجوء البلاد إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية، سيسد النقص في التيار الكهربائي، ويوفر فرص عمل للعاطلين، مبينا أن العراق يهدر أشعة الشمس مثلما يهدر الغاز المصاحب للاحتراق.

وقال المرصد في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "البلاد تحتاج إلى 27 ألف ميغاواط لتكون الكهرباء مستمرة خلال يوم كامل"، مضيفا "بالإمكان توفيرها عبر الطاقة الشمسية خاصة أن 300 يوم مشمس خلال العام".

وأوضح العراق الأخضر في بيانه؛ أن "اللوح الشمسي الواحد" 100 سنتيمتر في 215 سنتمترا "يعطي 1.4-1.8 أمبير خلال الساعة، وبمعدل 400-700 واط/ ساعة، وهناك ألواح يصل انتاجها إلى 250 – 300 واط".

ولفت إلى أن "البلاد تهدر أشعة الشمس كما يهدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط، حيث شدة الشعاع بالعراق تعطي 1000 واط لكل متر مربع، وهذا يعتبر مثالي للطاقة الشمسية".

وبين المرصد أن "نصب المنظومات في الأماكن الصحراوية والزراعية، ستكون تداعياته كبيرة فضلا عن توفير الكهرباء"، مضيفا "منها المساهمة بمكافحة التصحر عبر نصب المنظومات فيها وزراعة الأشجار حولها، كما توفر فرص جديدة للعاطلين عن العمل".

وأظهرت دراسة بأن استغلال سقوف البنايات في بغداد بوضع الخلايا الشمسية يمكن أن يوفر 30 ألف ميكاواط من الطاقة الكهربائية والتي تغطي حاجة العراق.

إن خطوات وزارة الكهرباء بالتوجه نحو الطاقة النظيفة لا تزال تسير ببطيء وتواجه معوقات أبرزها موافقات تخصيص الأراضي التي ستقام عليها مصادر الطاقة النظيفة مما أدى إلى تردد الكثير من الشركات العمل في العراق خشية حصول إشكالات مستقبلية.