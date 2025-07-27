مرصد بيئي: حرائق هور الحويزة مستمرة لليوم الثالث على التوالي

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد العراق الأخضر البيئي، يوم الاحد، عن استمرار حرائق هور الحويزة في محافظة ميسان لليوم الثالث على التوالي.

وقال الخبير البيئي في ميسان، احمد صالح نعمة، بحسب بيان المرصد، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القصب يعيق عمل إنشاء السدة الترابية في منطقة "ذيل الفحل" في محافظة ميسان، من قبل الجهد الهندسي التابع للواء العاشر المكلف".

وأضاف أن "هذه المنطقة يمنع الدخول لها سوى من المنشأت النفطية وقيادة قوات الحدود"، مؤكداً أن "هناك عناصر مشجعة على استمرار اشتعال النيران في تلك المنطقة منها هبوب الرياح والجفاف التام للقصب ودرجة الحرارة العالية".

وتابع أن "مثل هذه الحرائق حصلت في عام 2021 واستمرت لغاية 16 يوماً لحين اخمادها"، موضحاً أن "الحكومة العراقية استعانت بنظيرتها الايرانية من اجل اخماد الحرائق، التي لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي عبر الطائرات المحملة بالمياه".

وكان الناشط البيئي في محافظة ميسان مرتضى الجنوبي، كشف يوم أمس السبت، عن حرق قصب وغابات هور الحويزة، وتهيئة التربة فيه، تمهيدا لإعلانه حقلا نفطيا.

وقال الجنوبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحرائق الموجودة حاليا في هور الحويزة من جهة العظيم، سببها قيام إحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع الجانب الصيني، حيث تقوم بتهيئة الساحات الترابية بارتفاع 7 متر، إلى جانب الطرق داخل الهور".

وأضاف أن "هور الحويزة عبارة عن غابات من القصب، وهذه الغابات لا يمكن إزالتها الا عن طريق الحرق"، مبينا أن "هذه الخطوة من أجل تهيئة الساحات والطرق تمهيدا لإعلان حقل الحويزة النفطي".

وكانت وكالة شفق نيوز، كشفت في نيسان/ أبريل الماضي، عن تعرض هور الحويزة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، إلى تجفيف متعمد منذ نهاية عام 2021.

وفي شباط/فبراير 2023، أعلنت الحكومة العراقية توقيع عقود “الجولة الخامسة” من جولات التراخيص النفطية، متضمنةً تطوير ستة حقول ورُقع استكشافية، بينها حقل الحويزة الممتد على مساحة 17 كيلومتراً طولاً و8 كيلومترات عرضاً، والذي أُحيل إلى شركة "جيو جيد الصينية، وإثر ذلك، تصاعدت المخاوف من أن أعمال التنقيب والحفر في منطقة مدرجة على لائحة التراث العالمي ستُلحق ضرراً كبيراً بالتنوع الإحيائي، فضلاً عن انتهاك شروط اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة.

وتمّ اكتشاف التركيب الجيولوجي لحقل الحويزة عام 1975 خلال مسوحات أجرتها شركة (CGG) الفرنسية.

وتقع الأهوار في جنوبي العراق ضمن منطقة ما بين النهرين التاريخية (دجلة والفرات)، وتُعدّ من أوسع المسطحات المائية الداخلية في منطقة الشرق الأوسط، وكانت هذه المسطحات المائية على مدى قرون موطنًا فريدًا للسكان المحليين الذين امتهنوا صيد الأسماك وتربية الجواميس وصناعة القصب والبردي، ما خلق تراثًا ثقافيًا ومجتمعيًا متجذرًا.

أُدرجت الأهوار العراقية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2016، ضمن ملف حمل عنوان: "الأهوار (الأهوار الوسطى والحويزة والحمار الشرقية والغربية) ومدن بلاد ما بين النهرين القديمة".