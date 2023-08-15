مرصد بيئي: تحديث سجل الناخبين لم يشهد أي خرق للبيئة

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الثلاثاء، أنه راقب "بيئيا" عملية تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات، في أغلب مدن البلاد، ولم يسجل اي خرق او مخالفة بيئية.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مرصدينا في مراكز تحديث سجل الناخبين، لاحظوا وجود محافظة بيئية من قبل مفوضي المفوضية وأيضا الناخبين"، معطيا مثال على ذلك "بعدم رمي الأوساخ في الأماكن العامة للمراكز أو حولها، أو حصل حديث مرتفع اثناء التحديث مما يسبب التلوث الضوضائي".

وأوضح المرصد أن "أسباب المحافظة البيئية يعود إلى قلة المراجعين للمراكز خلال اليوم الواحد طوال فترة التحديث، وأيضا هناك حرص من قبل القائمين على المراكز".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم 9 من شهر تموز الماضي في 15 محافظة عدا إقليم كردستان.

وكان المرصد قد أعلن، عزمه مراقبة انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي "بيئياً" لغرض تحسين وحماية الوضع البيئي فيها، وذلك في مشاركة هي الاولى من نوعها.