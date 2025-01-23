مرصد بيئي: اهوار العراق تمر بأسوأ مراحلها

شفق نيوز/ دعا مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم الخميس، الجهات المسؤولة والمنظمات المتخصصة إلى إنقاذ الأهوار من سوء الاحوال التي هي عليه في الوقت الحالي.

ونقل المرصد، في بيان صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، عن الخبير في مجال الاهوار احمد صالح نعمة قوله، ان "الاهوار جافة وتعاني شحة مائية كبيرة"، مؤكداً على ان "الإجراءات الحكومية لا ترتقي لحلحلة الأزمة".

وبين الخبير نعمة، ان هذا الامر "يشمل اهوار ميسان والبصرة، اما ذي قار فهي أقل بنصف المساحة".

واشار المرصد ان هذا الجفاف يتسبب بنفوق الأسماك والأحياء المائية الموجودة فيها، فضلاً عن غياب الطيور المهاجرة عن تلك المناطق التي تعتبر الادفأ على مستوى العالم خلال فصل الشتاء.

واوضح المرصد ان مساحة الاهوار تقلصت إلى أقل من ألفي كم مربع بعد أن كانت تمتد ما بين 15000 ـ 20000 كم2، فضلاً عن تحول الأهوار الوسطى وهور الحمار والحويزة إلى أراض جافة مع هجرة اغلب سكانها.

وتابع المرصد أن عمليات التجفيف جاءت متلازمة مع انخفاض شديد في منسوب نهري دجلة والفرات عقب إنشاء السدود في سوريا وتركيا و ایران، وقد ساهم تجفيف الأهوار في تغير الأحوال المناخية فمعدلات الحرارة للسنوات العشر التي سبقت التجفيف كانت (23.9) درجة مئوية وأصبحت في التسعينيات (25.17).