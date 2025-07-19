محذراً من استنزافها .. مرصد: المياه الجوفية للعراق تقدر بأكثر من 3 مليارات متر مكعب

شفق نيوز- بغداد / اربيل

قدّر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، المياه الجوفية الموجودة في العراق، نافيا الانباء التي تحدثت عن وجود نهرين تحت الأرض في المناطق الصحراوية.

وقال المرصد في تقرير نشره اليوم السبت، إن حجم المياه الجوفية الموجودة في العراق تقدر بـ3.4 مليارات متر مكعب/سنوياً، فيما تبلغ المستدامة منها أكثر من 5 مليار متر مكعب /سنوياً.

واضاف ان هذا النوع من المياه يتعرض الى الكثير من التجاوزات من قبل المزارعين بسبب الجفاف، في حين أن هذه المياه تعد خزينا استراتيجيا للأجيال القادمة.

كما أكد المرصد ان جميع المحافظات تمتلك مياهاً جوفية، مستدركا القول: الا ان هذا النوع من المياه يكون مالحاً في المناطق القريبة من الأنهار في محافظات ذي قار، وفي جزء كبير من البصرة والديوانية والسماوة تكون مالحة، فيما تكون صالحة للزراعة وليست للشرب إلا بعد معالجتها في المناطق الصحراوية كما في الصحراء الغربية أو الجنوبية او الشرقية والخزانات في صلاح الدين وكركوك ونينوى.

ونفى المرصد الأنباء التي تحدثت عن وجود بحر كامل من المياه تحت الأرض الصحراوية "قد يغير مستقبل العراق"، موضحاً ان مثل هذه الانباء يمكن أن تؤثر على ثقافة المواطن العراقي في استخدام المياه مما يزيد استهلاكه لضمان وجود كمية من المياه الهائلة تحت الأرض، في حين ان الجميع يسعى إلى أن يقتصد المواطن العراقي في استهلاك المياه بعد ان وصل الى مرحلة "الندرة".