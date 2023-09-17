مرصد بيئي: العراق يودع ارتفاع درجات الحرارة بعد تصدره الأعلى عالمياً خلال الصيف

شفق نيوز/ أعلن مرصد العراق الأخضر، يوم الأحد، إحصائية لدرجة الحرارة خلال فصل الصيف الجاري، ومنها تصدره بعض مدنه الاعلى عالمياً التي وصلت إلى 52 م.

وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم، إن "سجل العراق درجات حرارة عالية وصلت لنصف الغليان خلال الصيف الحالي، وكانت محافظات البصرة وميسان وذي قار ومنطقة وخانقين هي الأكثر المدن حرارةً"، مبيناً أن "أعلى درجة حرارة وصلت اليها هي البصرة حيث سجلت 52,6 درجة مئوية ببداية شهر آب الماضي".

وأضاف أن "العراق تربع اغلب الاحيان على قوائم أكثر المدن حرارة، حيث كانت 13 مدينة عراقية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم".

وكانت أعلى درجة حرارة بالعراق وآسيا، بتاريخ 22 تموز 2016 في محافظة البصرة، حيث بلغت 53.6 درجة مئوية.

يُشار إلى أن العراق يُعدّ واحدًا من أكثر خمس دول في العالم عُرضةً للتصحر وتغير المناخ، وذلك بسبب موجات الحر الطويلة، وقلة هطول الأمطار، وندرة الأراضي الخصبة، وارتفاع نسبة المياه العابرة للحدود، وانتشار العواصف الترابية، وفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.