مرصد بيئي: العراق يخسر 150 مليون دولار عن كل يوم تتجاوز فيه الحرارة 50 مئوية

شفق نيوز - بغداد

قدّر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الأحد، الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع معدلات درجات الحرارة في البلاد عن كل يوم تتجاوز فيه 50 درجة مئوية بـ150 مليون دولار أمريكي، محذراً من تداعيات تجريف البساتين والمساحات الخضراء، وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المولدات الكهربائية الأهلية.

وقال المرصد في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق يشهد تزايداً مقلقاً في معدلات تأثره بالتغير المناخي المتسارع، مبيناً أن العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وميسان أصبحت تسجل ما بين 25 إلى 40 يوماً سنوياً تتخطى فيها درجات الحرارة حاجز 50 مئوية، بعد أن كانت لا تتعدى 3 إلى 5 أيام فقط في السنة قبل عام 2010، ما يمثل زيادة قياسية بلغت 800% السنوات الـ15 الماضية.

وعزا المرصد الخسائر اليومية المقدرة بـ150 مليون دولار إلى الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، وتوقف بعض المصانع، وزيادة استهلاك وقود الطاقة، فضلاً عن تراجع مستوى الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن إجمالي خسائر صيف العام الماضي (2025) تجاوزت حاجز الـ9 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الصحي والبيئي، كشف التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت نحو 3200 حالة إصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال شهر تموز/ يوليو من العام الماضي وحده، ناهيك عن موت 60% من أشجار الشوارع نتيجة الاحتباس الحراري المحلي وتصاعد العواصف الترابية بنسبة بلغت 70%.

وأرجع "العراق الأخضر" هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى اتساع ظاهرة تجريف الأراضي الزراعية؛ حيث فقدت بغداد وحده نحو 85% من بساتينها، مما حولها إلى "مدينة جزرية" تهيمن عليها الأبنية الكونكريتية التي تخزن الحرارة نهاراً وتطلقها ليلاً، بالتزامن مع استمرار عمليات حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية والتي تطلق ملايين الأطنان من الغازات الدفيئة، والاعتماد المتزايد على المولدات الأهلية لتوليد الطاقة وما تسببه من تلوث بيئي حاد في العاصمة وبقية المحافظات.