مرصد بيئي: إجراءات استباقية عراقية تحسباً لـ "تسرب نووي" إثر قصف "ديمونة"

شفق نيوز - بغداد

استبعد مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الأحد، حدوث تسرب إشعاعي من مفاعل "ديمونة" إثر الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ العراق تدابير احترازية لمواجهة أي طارئ نووي منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

وحذر المرصد في بيان رسمي، من أن أي انفجار مباشر في المفاعل سيشكل "كارثة بيئية عابرة للحدود"، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية تمتلك بروتوكولات معقدة لمعالجة التسريبات حفاظاً على أمن مواطنيها، مما قد يقلل من فرص انتشار التلوث إقليمياً.

وطمأن المرصد الأوساط المحلية بوجود "غرفة عمليات" عراقية مشتركة تتابع نشاط المفاعلات في دول الجوار والمنطقة، موضحاً أن لدى العراق منظومة إنذار مبكر مرتبطة بـ 57 دولة، قادرة على إعطاء إشارات فورية في حال رصد أي نشاط إشعاعي غير طبيعي.

وأشار البيان إلى أن "سرعة الرياح" واتجاهها سيؤديان دوراً حاسماً كعامل طبيعي في تحديد مسار أي تسرب محتمل ونقله من مكان إلى آخر.