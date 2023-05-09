مرصد بيئي: ازمة مياه تهدد 13 ألف مواطن انباري بالنزوح

شفق نيوز / كشف مرصد معني بالبيئة والمناخ، عن أزمة مياه تشهدها مناطق جنوب مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار، تضرر بسببها 13 ألف مواطن، فيما بيّن ان الازمة دفعت مواطني هذه المناطق الى النزوح.

وقال مرصد العراق الاخضر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "مرصدينا في محافظة الانبار، رصدوا خلال الأيام الماضية ازمة مياه للشرب مستمرة لغاية هذه اللحظة، تشهدها مناطق العنكور والمجر"، مبيناً ان "ساكني هذه المناطق عددهم يتجاوز 13 ألف نسمة من الفلاحين والكاسبين".

وبين المرصد ان "الازمة ناتجة بسبب مناسيب بحيرة الحبانية القريبة منها"، موضحاً ان " الاهالي بهذه المناطق يشترون الماء للشرب، اما مياه الغسل التي يستخدمونها فيلجأون الى مياه الآسنة".

وحذر المرصد، من "استمرار هذه الازمة، لان" بعض الاهالي بدأت بالنزوح من احيائهم الى المناطق الاخرى، مما سيسبب مشاكل اقتصادية اخرى للمحافظة".