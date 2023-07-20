مرصد: الأمن العراقي يمارس العنف والاعتقال التعسفي مع الصحفيين

شفق نيوز/ طالب مرصد عراقي يعني بالحريات الصحفية، يوم الخميس، كافة الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف ضد الصحفيين وتجنب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً بتهمة "التصوير الممنوع" رغم امتلاكهم هويات تعريفية.

وقال مرصد الحريات الصحفية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة امنية في بغداد اعتقلت ثلاثة مصورين صحفيين يعملون مع وكالات أنباء عالمية واعتدت على آخرين بالضرب، عندما كانوا يغطون احتجاجات شعبية امام السفارة السويدية ببغداد.

ونقل المرصد عن أحد المصورين الذي كان ضمن فريق عمل تصوير مكلف بتغطية الاحتجاج، ان قوة أمنية قامت باعتقال ثلاثة من زملائه وهم احمد سعد الذي يعمل مصوراً فوتوغرافياً مع وكالة رويترز وزميله المصور التلفزيوني ماهر محمد الذي يعمل لصالح نفس الوكالة ومصور وكالة AP هادي مزبان، كما اعتدت القوات الامنية على المصور امير هليل الذي يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية، وهشمت عدسة كامرته ومزقت ثيابه.

وطالب مرصد الحريات الصحفية، كافة الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف ضد الصحفيين وتجنب اعتقال العاملين في المجال الصحفي واحتجازهم تعسفياً بتهمة "التصوير الممنوع" حتى في الأماكن العامة رغم امتلاكهم هويات تعريفية تثبت أنهم صحفيون.

كما طالب مرصد الحريات الصحفية باطلاق سراح المصورين المحتجزين في مركز شرطة المنطقة الخضراء فورا وتقديم الاعتذار لهم من قبل وزارة الداخلية العراقية.

وفرضت السلطات الامنية العراقية اجراءات مشددة بمحيط السفارة السويدية ببغداد، بعد اضرام النيران فيها من قبل محتجين من أنصار زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.

وأخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن السلطات نقلت صحفيين وهم عراقيون يعلمون في محطات غربية إلى مركز أمني، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

هذا ولم يصدر أي موقف حتى الآن من نقابة الصحفيين العراقيين ازاء حادث الاعتقالات.

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "بأشد العبارات" حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد"، داعية إلى إطلاق "تحقيق عاجل" في الحادثة.

ويعد سلوان موميكا الذي يريد حرق المصحف في السويد، اليوم الخميس، هو لاجئ عراقي هناك، وقام في 28 يونيو كذلك بحرق صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.