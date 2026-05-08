مرصد "العراق الأخضر" ينتقد خلو منهاج الزيدي الوزاري من المعالجات البيئية

شفق نيوز - بغداد

انتقد مرصد "العراق الأخضر"، يوم الجمعة، خلو المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى مجلس النواب العراقي أمس الخميس من اي محور للبيئة و معالجاتها خلال المرحلة المقبلة في البلاد.

وذكر المرصد في بيان ان "من اعد المنهاج يبدو أنه لم يعَ أن العراق من الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على مدى السنوات الماضية مما أدى إلى تفاقم أزمات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتصحر".

ووفقا للبيان، فإن العراق عانى خلال السنوات الماضية من ازمة مياه وصلت الى عدم توفر مياه الشرب في المحافظات الجنوبية، وارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة، و جفاف الاهوار، وخروج اراض زراعية عن الخدمة، مستطرداً أن المنهاج اكتفى بذكر نقطة واحدة تخص المياه والتأكيد على (تسخير وربط علاقاته الاقتصادية والسياسية مع دول المنبع).

وأكد المرصد أن ما جاء في المنهاج الوزاري سيعيد البلاد إلى المربع الأول بأهمال حكومي متعمد لملف البيئة، ووضع الوزارة المعنية في خانة الوزارات ذات التخصيصات المالية القليلة، والتي تمنعها من تنفيذ خططها لمواجهة التغيرات المناخية التي لازالت تضرب أجزاء واسعة من العراق دون أي معالجات من قبل الجهات المعنية.