مرصد ينتقد البرلمان العراقي: يراقب ألوان الملابس ويتجاهل انهيار اقتصاد البلاد

شفق نيوز - بغداد

انتقد مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، يوم الثلاثاء، البرلمان العراقي لإصدار قرارات وقوانين بشأن تحديد زي رسمي للاعلاميين والصحفيين الذي يغطون الجلسات النيابية في حين يتجاهل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرُّ بها البلاد.

وقال مرصد إيكو عراق في بيان صحفي، إن "أولى اجتماعات رئيس مجلس النواب ونائبيه خُصصت لمناقشة آلية عمل الصحفيين داخل مبنى البرلمان، بدل الانشغال بملفات تشريعية واقتصادية ملحّة"، مبينًا أن "القرارات التي أُبلغ بها الصحفيون والإعلاميون تتضمن الالتزام بالزي الرسمي، بما في ذلك ربطة العنق وبألوان محددة".

وأضاف البيان أن "هذه التعليمات لا تشمل المراسلين، وإنما المصورين والفنيين العاملين في النقل المباشر، رغم أنهم لا يظهرون بشكل علني أمام وسائل الإعلام".

كما أشار المرصد إلى أن "أي صحفي أو إعلامي يخالف هذه التعليمات يُمنع من دخول مبنى البرلمان، وقد سُجلت بالفعل حالات منع خلال إحدى الجلسات بسبب عدم تنسيق ألوان الملابس".

وانتقد مرصد إيكو عراق توقيت هذه القرارات، مؤكدًا أن "البرلمان ينشغل بتنظيم ملابس الصحفيين في وقت يعاني فيه العراق من عجز مالي يتجاوز 24 تريليون دينار، إضافة إلى قطع وتأخير الرواتب، فضلًا عن التحديات الأمنية والتوترات التي تشهدها دول الجوار".

وختم البيان بالقول إن "الأَولى بمجلس النواب الانصراف إلى تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل قوانين الاستثمار وسلّم الرواتب، بدل التدخل في العمل الصحفي وفرض قيود شكلية لا تمتّ لأولويات المرحلة بصلة".

أصدرت رئاسة مجلس النواب مجموعة قرارات جديدة تنظّم دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مبنى البرلمان لتغطية أخبار الجلسات واللجان النيابية، من بينها إلزامهم بارتداء الزي الرسمي، بما في ذلك ربطة العنق، وبألوان محددة.