مرصد اقتصادي: الزراعة العراقية لن تتأثر بتداعيات إغلاق هرمز

شفق نيوز- بغداد

أكد مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، أن صادرات وواردات العراق الزراعية لن تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل يقلل من تداعيات التوترات الإقليمية على القطاع الزراعي.

وقال مدير المرصد علي ناجي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية التي تدخل بشكل مباشر في المائدة العراقية"، مضيفاً أن ذلك جعله أقل تأثراً زراعياً بإغلاق مضيق هرمز أو العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن "أغلب واردات العراق تأتي براً من دول الجوار المنتجة، كما أن الصادرات العراقية تسلك الطريق البري أيضاً".

وأشار إلى أن البلاد تصدر منتجين رئيسيين هما التمور والبطاطا، وأن صادرات التمور تسجل سنوياً نحو 600 طن، لافتاً إلى أن صادرات ثمار النخيل تشمل أنواعاً متعددة ولا تقتصر على نوع معين.