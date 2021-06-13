مرشد الطريقة الكسنزانية يعلق على دعوات هدم مرقد "أبي حنيفة"

شفق نيوز/ استنكر مرشد الطريقة الكسنزانية الشيخ نهرو بن محمد بن عبد الكريم الحسيني يوم الأحد الدعوات التي انطلقت لهدم مرقد "أبو حنيفة النعمان" أحد ائمة المذاهب الأربعة للمسلمين من أهل السنة والجماعة.

وقال الحسيني في بيان اليوم، إن "لقد هالنا، بل أقض مضاجعنا صوت يدعو إلى هدم ضريح شريف مقدس تهفو إليه قلوب ملايين المسلمين ذلك هو مرقد الإمام (أبو حنيفة النعمان)".

وخاطب مرشد الطريقة أهل المذاهب كافة قائلا: إن آل بيت النبي خيمتكم التي تجمعكم، ولم يكن أبو حنيفة النعمان إلا مغترفا من بحر علمهم الزاخر، وهل من يقين أعظم من يقين أبي حنيفة النعمان في أن آل البيت هم سفينة النجاة يوم قال معترفا بفضل عميد آل بيت محمد الإمام جعفر الصادق (لولا العامان لهلك النعمان) بعد أن صحبه عامين.

وأفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة في منطقة الاعظمية ببغداد لحماية مرقد "الامام ابو حنيفة" من دعوات للتظاهر تطالب "بتهديمه".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة الشغب انتشرت، ظهر امس، وبكثافة حول مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في بغداد، وذلك بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه".

وأوضح المصدر أن "تلك الدعوات برزت منذ أول أمس الجمعة للتظاهر امام المرقد"، مبيناً أن "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثالٍ لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)".

وكانت القوات الامنية العراقية قد احبطت خلال اليومين الماضيين، محاولات لعشرات المتظاهرين لتهديم تمثال للخليفة العباسي ابو جعفر المنصور بمنطقة المنصور في بغداد.

وبرزت في الاونة الاخيرة هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جهات وصفت بأنها "مجهولة"، وقد لاقت رفضاً واضحاً من غالبية العراقيين.